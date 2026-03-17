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PolÃ­cia

Passageiro de carro por aplicativo Ã© preso com 2,7 kg de droga em rodovia de MS

Droga seria levada para Presidente Prudente, segundo o suspeito

17 marÃ§o 2026 - 14h55Vinicius Costa
Drogas foram apreendidasDrogas foram apreendidas   (DivulgaÃ§Ã£o/DOF)

Homem, de 26 anos, foi preso em flagrante ao ser flagrado com 2,7 quilos de skunk durante uma abordagem policial em Bataguassu, nesta segunda-feira (16). A droga era transportada em um veículo de aplicativo que seguia pela MS-395.

A apreensão foi realizada por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira durante um bloqueio próximo ao perímetro urbano do município. Segundo a equipe, o passageiro levantou suspeitas ao apresentar nervosismo e dar respostas contraditórias durante a abordagem.

Na bagagem do suspeito, os policiais encontraram cinco volumes do entorpecente. Questionado, ele afirmou que havia pegado a droga em Campo Grande e que faria o transporte até a cidade de Presidente Prudente, em São Paulo.

O homem foi encaminhado, junto com a droga, para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde o caso foi registrado.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, além da Operação Ágata Tempestade no Oeste I, com apoio do Exército Brasileiro.

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