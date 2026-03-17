Passageiro de carro por aplicativo Ã© preso com 2,7 kg de droga em rodovia de MS

Homem, de 26 anos, foi preso em flagrante ao ser flagrado com 2,7 quilos de skunk durante uma abordagem policial em Bataguassu, nesta segunda-feira (16). A droga era transportada em um veículo de aplicativo que seguia pela MS-395.

A apreensão foi realizada por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira durante um bloqueio próximo ao perímetro urbano do município. Segundo a equipe, o passageiro levantou suspeitas ao apresentar nervosismo e dar respostas contraditórias durante a abordagem.

Na bagagem do suspeito, os policiais encontraram cinco volumes do entorpecente. Questionado, ele afirmou que havia pegado a droga em Campo Grande e que faria o transporte até a cidade de Presidente Prudente, em São Paulo.

O homem foi encaminhado, junto com a droga, para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde o caso foi registrado.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, além da Operação Ágata Tempestade no Oeste I, com apoio do Exército Brasileiro.

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