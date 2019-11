Passarinho ferido é motivo de discussão entre motoristas

Luan Russiweu Vidal, 26 anos, se envolveu em uma briga de trânsito no estacionamento do Hospital El Kadre, na tarde desta segunda-feira (11). O motivo do desentendimento entre os motoristas seria uma passáro machucado que estava impedindo que Luan estacionasse o carro.

Segundo o relato de Luan, ele estava estacionando o seu carro quando avistou um pássaro ferido, se debatendo no chão, e que ia tirá-lo para não atropelar o animal. Um homem, que ainda não foi identificado, estava tentando estacionar a frente dele, se irritou com a situação e saiu de seu carro gritando "Estaciona logo a merda desse carro ai".

Vidal, explicou para o rapaz a situação, pediu que esperasse e perguntou se ele estava extressado. O homem sacou um arma de fogo e apontou para o motorista e depois foi embora.

O caso foi registrado pela vítima, logo depois do ocorrido, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

