Pastor “cai no pecado” e morre após ser encontrado em casa de prostituição

Um pastor de 56 anos morreu no último sábado (12) após ser encontrado desacordado em uma casa de prostituição de Assis – São Paulo. O caso foi divulgado apenas nesta quinta-feira (17).

De acordo com o G1, amigos do pastor disseram à polícia que foram com ele em um estabelecimento chamado “Boate Maçã do Amor”, na madrugada de sábado.

Depois de um tempo no local, os amigos deram falta do pastor. Ao procurá-lo, o grupo encontrou o homem ao lado da piscina, recebendo massagem cardíaca de uma pessoa desconhecida.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida. O homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Assis, mas não resistiu.

O delegado de plantão determinou a apreensão dos aparelhos celulares da vítima e dos amigos que estavam com ele. O delegado também solicitou que a boate fosse periciada e que o corpo do pastor fosse submetido a exame toxicológico e dosagem alcoólica.

