Pecuarista é multado em R$ 10 mil por degradação de nascentes

No final da tarde da quinta-feira (15), Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste autuaram um pecuarista por degradações ambientais de vegetação protegida em sua fazenda e também à propriedade vizinha. As vistorias foram realizadas nas propriedades rurais do município de Bandeirantes.

Durante a vistoria foram verificadas degradações ambientais em áreas protegidas de nascentes e matas ciliar do córrego Capim Branco (Área de Preservação Permanente) que corta a fazenda do infrator, em razão da criação de seu gado dentro dessas áreas protegidas. Os animais acessavam livremente à vegetação e o pisoteio estava causando erosões do tipo ravina e assoreamento do córrego.

Apesar de na fazenda vizinha o proprietário ter cercado a área protegida para que seu gado não degradasse a margem do córrego, atitude correta, o gado do infrator atravessava o curso d'água e degradava as matas ciliares do lado vizinho também, cujo o fazendeiro havia tomado os cuidados de proteção como mandam as normas. O autuado foi notificado a retirar o gado das áreas protegidas da sua e da propriedade alheia.

O pecuarista (68), residente em Bandeirantes, foi autuado administrativamente e multado em R$ 10.000,00. O autuado também poderá responder por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente e de reserva legal. A pena é de um a três anos de detenção.

Deixe seu Comentário

Leia Também