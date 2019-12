Pescador ilegal é surpreendido por policiais e foge deixando seus pertences

Uma equipe da Policia Militar Ambiental (PMA) de Coxim estava realizando uma patrulha da operação piracema no rio Taquari, quando encontraram um pescador armando o petrecho ilegal na região conhecida como “rebojo”.

Os agentes estavam realizando uma fiscalização preventiva, para monitorar os cardumes e prevenir a pesca predatória. Até que por volta das 20h30 surpreenderam um infrator em uma canoa armando o petrecho.

Quando ligaram o motor para a abordagem, o pescador percebeu que se tratava de autoridades, pulou no rio, nadou até a margem e se entrou na mata, abandonando todos os seus objetos para trás.

Apesar de pegar o criminoso no flagrante, devido à escuridão e a mata ser muito fechada, o pescador não foi localizado pelos agentes ambientais.

A tarrafa e a canoa foram apreendidas pelos policiais e felizmente ele foi pego instalando, não capturando nenhum pescado. A PMA tentará identificar o pescador pelas características de sua canoa.

Quando identificado, o homem responderá por crime ambiental de pesca predatória, podendo levar de um a três anos de detenção e multa administrativa de R$ 700,00 a R$ 100.000,00.

Outra equipe estava realizando patrulhas no rio Coxim e apenas cortaram anzóis de galho, petrechos proibidos, que estavam armados no rio. No total, as duas equipes passaram pelos rios Coxim, Taquari e afluentes e apreenderam 81 anzóis de galho que estavam armados nos rios.

