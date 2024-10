Pescador some ao atravessar rio a nado com o amigo em no Porto Caiuá, em Naviraí

O pescador Marciano Vivian, de 38 anos, desapareceu ao entrar no rio Ivinhema para fazer armadilhas para pescar na noite de terça-feira (1°), na região do porto Caiuá, no município de Naviraí.

Conforme as informações do site Tá Na Mídia Naviraí, Marciano estava acompanhado da esposa e outro casal de pescadores, quando foram armar cóvos - armadilhas de pesca no rio. Os quatro então usaram uma embarcação para navegar por aproximadamente 2,5 metros do porto.

Os homens desceram da embarcação e as mulheres voltaram para terra firme. Quando terminaram de colocar as armadilhas e enquanto aguardavam as esposas, Marciano e o amigo foram caminhando até chegar em um ponto do Rio Ivinhema onde resolveram atravessas as águas a nado.

Durante a travessia, o pescador começou a se desesperar e afundar. O amigo contou que tentou acalmar o pescador, mas Marciano afundou mais uma vez e desapareceu nas águas.

Ele então correu até o Porto Caiuá e pegou um barco para tentar achar o homem. Como não conseguiu, acionou o Corpo de Bombeiros. Os militares deram início às buscas na quarta-feira (2), mas até o momento a vítima não foi encontrada.

