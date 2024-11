PF aponta que Bolsonaro atuou diretamente no planejamento do plano golpista

As investigações da Polícia Federal (PF) sobre o plano golpista que visava impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, apontam que o ex-presidente Jair Bolsonaro atuou e planejou diretamente na trama.

“Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, planejou atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade”, diz trecho do relatório.

A investigação já vinha buscando apontar que o ex-presidente tinha conhecimento sobre a trama golpista, e chegou a apontar que Bolsonaro havia redigido, ajustado e “enxugado” a chamada “minuta do golpe”.

Bolsonaro nega as acusações da PF e afirmou que só estudou medidas “dentro das quatro linhas da Constituição”.

Pela elaboração do plano, que incluía a possibilidade de assassinato de Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente e outras 36 pessoas, incluindo 25 militares, foram indiciados pela PF por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

