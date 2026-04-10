PF faz operação e mira grupo suspeito de tráfico internacional de drogas em MS

A Polícia Federal (PF) informou que realizou, na quinta-feira (9), a Operação Horizonte Seguro, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas com atuação em Mato Grosso do Sul.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pela Justiça Federal de Dourados. No decorrer das diligências, os policiais também efetuaram uma prisão em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso utilizava o território sul-mato-grossense como rota para transporte de entorpecentes vindos de outros países, que posteriormente seriam distribuídos para diferentes regiões do Brasil.

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