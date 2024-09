PF mira em organização criminosa tentava resgatar internos em presídios

Durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27), a Polícia Federal e a FICCO/GO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado de Goiás) deflagraram a Operação Exitus, com o intuito de combater o crime organizado de um grupo envolvido em tentativas de resgates de presos e no tráfico de drogas.

A ação é resultado de investigações minuciosas e compartilhamento de informações entre as forças policiais iniciadas após uma tentativa de resgate de presos, ocorrida em novembro de 2023, na cidade de Corumbá de Goiás.

Policiais estão cumprindo 37 mandados judiciais, sendo 24 de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva, nas cidades de Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Pirenópolis (GO), Corumbá de Goiás (GO), Cocalzinho de Goiás (GO), Alexânia (GO), Anápolis (GO), Ceilândia (DF) e Brasília (DF).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também