PF prende o 'coach dos bitcoins', acusado de lucrar R$ 260 milhões com golpes

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (7), o empresário Rodrigo Reis, conhecido como coach dos bitcoins, suspeito de aplicar um golpe em 10 mil clientes e causar prejuízo de R$ 260 milhões, em Cajamar, em São Paulo.

Segundo a polícia, o empresário usava a RR Investimentos para receber o dinheiro, que depois seria enviado para o exterior através de corretoras de criptomoedas - moedas virtuais, que não existem no mundo físico -, sem o conhecimento das vítimas.

Rodrigo foi alvo da Operação Profeta, que cumpriu 10 mandados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Para atrair as vítimas, Rodrigo utilizava de discurso evangélico, dando origem ao nome da operação.

As investigações apontaram que o real interesse do golpista não era de instruir as pessoas sobre o mercado financeiro e o universo de bitcoins, mas sim acumular valores na RR Investimentos, empresa cujo era CEO.

A RR Investimos tinha outras dez empresas vinculadas, com ofertas de retornos de até 9% dos investimentos. Em 2022, vítimas começaram a denunciar a falta de retorno do dinheiro investido.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também