Piloto de fuga: Motociclista acerta carro ao fugir da PM em Nova Andradina

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, acabou se acidentando ao tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar. O caso aconteceu durante o final de quarta-feira (17), na região central da cidade de Nova Andradina.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o piloto estava com uma passageira andando em alta velocidade quando foi avistado por uma viatura da Polícia Militar. A guarnição fez o retorno para abordar o casal, que fugiu entrando na contramão da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Durante a fuga, no cruzamento da rua Senador Auro de Moura Andrade com a rua Professor João de Lima Paes, a moto acabou batendo em um carro. Por conta do impacto, o casal foi lançado ao solo.

A garupa sofreu ferimentos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Já o piloto, não teve ferimentos e acompanhou a mulher até o pronto socorro do Hospital Regional.

Ambos os veículos ficaram avariados. A moto foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Durante o atendimento da ocorrência, as equipes policiais descobriram que o condutor não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

