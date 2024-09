Pitbull invade residência e obriga família a se trancar no quarto em Campo Grande

Morador, de 36 anos, procurou a delegacia para denunciar um caso envolvendo a invasão de um pitbull na residência, que obrigou que ele, a esposa e os três filhos ficassem trancados no quarto até que a vizinha retirasse do animal do imóvel. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (5), em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que o pitbull escapou do portão de elevação da casa da tutora e invadiu a casa onde ele estava.

Logo após o fato, o morador foi até a residência da tutora relatar o caso e reclamar da situação, pois essa não teria sido a primeira vez que o animal escapa. A suspeita não teria gostado da reclamação e chegou a dizer que ficou ofendida, acusando o morador de ter a ameaçado.

Ele decidiu levar o caso até a polícia, onde procurou a unidade policial no centro da cidade.

O caso foi registrado como omissão de cautela na delegacia de plantão.



