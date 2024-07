Pitbulls são mortos pela PM após atacarem e matarem quatro cães no Aero Rancho

Dois cães da raça pitbull foram mortos a tiros por uma equipe da Polícia Militar, no final da tarde desta quinta-feira (18), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Eles invadiram residências e mataram pelo menos quatro animais de estimação em endereços distintos.

A informação consta no boletim de ocorrência, no qual discorre apontando que moradores preocupados com a situação, acionaram a viatura que estava fazendo rondas pela região.

Após serem chamados, os policiais encontraram os pitbulls bastante ensanguentados e alterados, tentando mantê-los no local até a chegada do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Porém, os cães fugiram e causaram receio que pudessem realizar novos ataques.

Os policiais desembarcaram da viatura na rua Clementina de Jesus e tentaram amarrar os animais, quando os dois cachorros avançaram contra os militares, que na iminente ameaça, dispararam 6 vezes contra os dois animais, abatendo-os.

Testemunhas passaram a relatar que os dois pitbulls invadiram residências e arrastavam para fora os animais de estimação, onde matavam eles. Moradores chegaram a gravar as cenas e mostraram aos policiais.

Uma equipe do CCZ esteve no local e recolheu os cães abatidos.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também