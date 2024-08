PM sobe no telhado de residência para prender acusado de roubo no Vida Nova

Indivíduo, de 21 anos, foi preso em flagrante durante a tarde deste domingo (11), horas após ter roubado o veículo e agredido um operador de som, de 27 anos, na rua 14 de Julho, no centro de Campo Grande. Policiais militares precisaram subir no telhado de uma residência para conseguir detê-lo após uma breve fuga do suspeito.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima procurou a delegacia na região central e informou sobre o assalto sofrido, relatando durante a madrugada, por volta das 5h, estava indo em direção ao próprio carro, quando foi abordado por dois indivíduos.

Eles chegaram dizendo "passa a chave do carro", porém, o operador de som se negou. Assim, os suspeitos desferiram socos na cabeça da vítima, que teve a cabeça empurrada contra o carro e teve não apenas o veículo, mas outros pertences dentro levados pelos criminosos.

Horas depois do crime, a Polícia Militar tomou conhecimento da situação e logo foi avisada da aparição do Ford EcoSport, de cor branco, que foi roubado no centro, e estaria em atitude suspeita com um indivíduo dentro na rua Guaxe, no Jardim Anache. Equipe da Força Tática da 11°CIPM e o comandante responsável pela companhia e também pelo 9°BPM, passaram a diligênciar em busca do automóvel.

O veículo foi encontrado estacionado na rua Guaxaró com a Minira Anache, com as portas e vidros trancados. Uma testemunha informou que visualizou o suspeito entrar numa residência já pela rua Ajuducaba, no Vida Nova. Quando os policiais chegaram no endereço indicado, o rapaz passou a correr para os fundos da residência e subiu no telhado para se esconder.

A irmã do autor liberou a entrada para os policiais, que passaram a perseguir o suspeito. Com o cerco montado, os militares agiram rapidamente e conseguiram não apenas localizar o indivíduo no telhado, mas como prendê-lo, que acabou confessando que havia praticado um assalto horas atrás. Ele disse que imaginou que a polícia estaria atrás dele após o crime.

Questionado sobre os fatos, o bandido disse que estava em uma casa noturna na companhia de um amigo e usaram drogas para criar coragem para cometer o roubo do veículo. Após a detenção, o acusado foi encaminhado para a delegacia de plantão.

Ele foi autuado em flagrante por roubo majorado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também