PMA apreende arma usada em caça ilegal

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Os Policiais Militares Ambientais (PMA) apreenderam rifles, munições e evitaram uma caça ilegal enquanto trabalham na operação Padroeira do Brasil, em Ribas do Rio Pardo no sábado (12).

A PMA fiscalizava uma estrada vicinal e, quando foram abordar uma motocicleta, o condutor do veículo retornou bruscamente ao avistar os sinais luminosos da viatura. Os Policiais realizaram perseguição e o motociclista abandonou o veículo e adentrou a uma mata que havia à margem da estrada.

O homem praticava caça ilegal na região. Os Policiais aprenderam o veículo e um rifle calibre 38, com munições do mesmo calibre e efetuaram diligências em volta da mata, porém, devido a vegetação ser muito fechada e à noite, o caçador não foi localizado.

Pela motocicleta apreendida, o infrator será localizado e responderá pelo crime de porte ilegal de arma.

A arma e o veículo foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, que investigará a autoria do crime.

Deixe seu Comentário

Leia Também