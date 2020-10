PMA apreende motosserra ilegal e autua responsável em R$ 1 mil

Brenda Assis, com informações da assessoria

Policiais Militares Ambientais de Naviraí autuaram um morador da cidade de Caarapó por transporte de motosserra sem documentação, no ultimo domingo (25).

Ele foi abordado em um veículo Fiat Uno, na rodovia MS 180, no município, a 50 km da cidade e no porta-malas do carro foi encontrada uma motosserra sem Licença de Porte e Uso (LPU), que por isso foi apreendida.

O infrator, um homem de 49 anos, foi autuado administrativamente e multado em R$ 1 mil.

O transporte ou posse de motosserra configura somente infração administrativa e não se caracteriza como crime. Pagando a multa junto ao Imasul, o homem poderá ter o objeto restituído, desde que realizada a legalização.

