PMR apreende mais de 1 tonelada de drogas em camionete roubada

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu nesta segunda-feira (23) na MS 289 em Amambai - MS, veículo roubado transportando 1240 kg de maconha durante a a Operação Hórus realizada em Amambai.

De acordo com o registro da polícia, a apreensão ocorreu quando os militares realizavam o policiamento ostensivo na rodovia entre Amambai e Coronel Sapucaia, ao darem ordem de parada ao veículo Toyota/Hilux com placas de Jaraguari – MS.

O condutor do veículo não obedeceu a ordem dos policiais e fugiu em direção à região central de Amambai. Assim houve uma perseguição até que o motorista da caminhonete perdeu controle, vindo a estourar o pneu em um meio fio.

O motorista abandonou o veículo e continuou sua fuga a pé e ainda não foi localizado. Na Toyota, a equipe constatou que ele estava carregado com maconha e que as placas eram falsas, sendo que as verdadeiras pertencem a cidade de Uberaba ( MG).

O veículo e as drogas foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

