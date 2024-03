Pneu estoura, garupa cai de moto e morre na Santa Casa

Jovem, de 26 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira (4), após sofrer um acidente de trânsito na cidade de Corguinho, quando o pneu da moto em que ela estava estourar e a vítima cair no asfalto. Ela chegou a ser encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos graves ferimentos sofridos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe relatou que a filha deu entrada no hospital ainda no domingo, por volta das 12h, após ser socorrida por uma ambulância em Corguinho.

Conforme detalhes fornecidos para a mulher, a filha estava como garupa de uma motocicleta e em determinado momento, um dos pneus estourou e o motociclista que pilotava o veículo acabou perdendo o controle e causando o acidente.

Já no hospital, a equipe médica informou que a vítima sofreu múltiplas fraturas e ampla lesão cerebral. Ela ficou internada por um dia, mas não resistiu e teve seu óbito constatado nesta segunda-feira.

O acidente não foi registrado na cidade de Corguinho, ainda de acordo com o registro policial.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão de Campo Grande.

