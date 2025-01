Polícia acaba com esquema de furtos de botijões de gás e celulares em Aral Moreira

Um esquema criminoso foi desmantelado em uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, na cidade de Aral Moreira. A ação foi desencadeada após uma onda de furtos registrados na cidade, incluindo ocorrências na Secretaria de Assistência Social.

Conforme as informações policiais, as investigações começaram no dia 24 de dezembro, quando uma funcionária da Secretaria constatou o desaparecimento de dois botijões de gás e um celular. Dias depois, no dia 30, novos furtos ocorreram no mesmo local, resultando na subtração de mais um botijão de gás e uma jarra de suco. Relatos de vizinhos apontaram um suspeito conhecido como “Bud” como possível autor dos crimes.

Com base nas informações, as equipes policiais identificaram e prenderam o homem, que possui diversas passagens criminais. Durante o interrogatório, ele confessou os furtos e revelou que os itens roubados haviam sido trocados por drogas em um ponto de tráfico conhecido como “Boca do Macedinho”, localizado no Bairro Satélite.

As equipes se deslocaram ao local indicado e realizaram buscas, encontrando drogas, cédulas de dinheiro e celulares receptados, que foram apreendidos por suspeita de ligação com os crimes.

Os envolvidos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde estão à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também