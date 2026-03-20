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Polícia apreende 3,4 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Dourados

Dois suspeitos fugiram durante abordagem e não foram localizados

20 março 2026 - 13h11Vinicius Costa
Cigarros estavam em um veículoCigarros estavam em um veículo   (Divulgação/PM)

A Polícia Militar apreendeu na noite de quinta-feira (19) cerca de 3.400 pacotes de cigarros de origem estrangeira e um veículo usado no transporte da mercadoria em Dourados. A ação ocorreu na Vila Vargas durante rondas próximas ao campo da Associação Atlética local.

Segundo a PM, os policiais visualizaram dois homens carregando caixas de cigarros para um Hyundai Veracruz prata, com as portas abertas. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles fugiram para dentro da residência e depois pularam o muro dos fundos, tomando rumo ignorado.

No veículo foram encontradas aproximadamente 40 caixas de cigarros das marcas Eight, Palermo e TE. Durante vistoria na casa, considerada um entreposto de contrabando, foram localizadas mais 28 caixas em um dos quartos.

Ao todo, a apreensão totalizou cerca de 3.400 pacotes. A Polícia Federal foi acionada e orientou o encaminhamento do caso à Receita Federal para os procedimentos legais.

O veículo e toda a mercadoria permanecem lacrados no pátio da polícia, aguardando a tramitação dos processos aduaneiros cabíveis.

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