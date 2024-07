Polícia apreende mais de 8 toneladas de maconha escondida em caminhão de reciclagem

Um motorista de caminhão, que não teve o nome divulgado, foi preso ao ser flagrado transportando mais de 8 toneladas de maconha e mais de 45kg de skunk, entre materiais recicláveis nesta terça-feira (2), na MS-156, em Amambai.

Conforme as informações policiais, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) fazia fiscalização na rodovia, quando avisou o caminhão em alta velocidade.

Foi dada ordem de parada ao condutor que, no momento da abordagem, estava agitado e com respostas desconexas. Disse que foi contratado para pegar a carga de papelão em Ponta Porã e entregá-la na cidade de Londrina (PR).

Por ser uma carga de difícil verificação de ilícitos, os policiais do DOF contaram com o apoio do scanner da Receita Federal em Mundo Novo, onde técnicos apontaram para indícios de algo ilícito transportado em meio à carga.

Com o auxílio de uma empresa especializada em materiais recicláveis de Dourados, os fardos de maconha foram localizados prensados em meio aos fardos de papelão, que totalizou 8.114,630 quilos. Já o skunk pesou 45,150 quilos.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 17 milhões.

