Polícia apreende nota de R$ 420 com bicho-preguiça e folhas de maconha estampados

Um homem foi preso na quarta-feira (3), em Curitiba, capital do Paraná, por tráfico de drogas. O que chamou atenção, no entanto, era uma nota falsa de Real que ele carregava dentro de sua carteira, no valor de R$ 420.

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR), a nota que o homem carregava dentro da carteira continha, além do “valor” de R$ 420 - que faz alusão à 4:20, horário de consumo de maconha entre usuários -, um bicho-preguiça e folhas de maconha estampados.

Além da nota falsa, a polícia também encontrou 46 pedras de crack e cerca de 40 pinos de cocaína, de tamanhos diferentes, sob posse do suspeito.

A nota falsa, as drogas e o suspeito foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

