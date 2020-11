Polícia encontra maconha em caminhão e fecha entreposto da droga em chácara

Brenda Assis, com informações da assessoria

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madruga desta terça-feira (24), um caminhão Iveco Stralis branco, carregado com 779 Kg de maconha. Na mesma ação, mais drogas foram apreendidas em uma chácara, que funcionava como uma espécie de entreposto. O fato aconteceu durante um patrulhamento ostensivo na MS-164, região de Ponta Porã.



Equipe abordou o condutor do caminhão, de 40 anos, que saiu da propriedade rural e seguia para a cidade de Antônio João, onde teria uma carga de milho para entregar no Estado de São Paulo.

Devido ao homem estar agitado e com respostas desencontradas, os policiais realizaram uma vistoria no veículo, onde encontraram um compartimento oculto e os 37 fardos prensados de maconha.

Logo em seguida aproximou-se um veículo VW Polo branco, com placas paraguaias. O condutor de 30 anos disse ser o proprietário do entorpecente. Na chácara, os policiais localizaram mais dois faros da droga, com peso total de 30 quilos.

Ao todo foram apreendidos 809 quilos de maconha. O caminhão estava com os sinais de identificação do chassi adulterados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

