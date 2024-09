Polícia Federal apreende 39 Kg de cocaína em navio boiadeiro no Pará

A Polícia Federal (PF) apreendeu, na última sexta-feira (13), 39 kg de cocaína em um navio boiadeiro que estava ancorado no porto de Vila do Conde, na cidade de Barcarena, na região metropolitana de Belém, no Pará.

A ação foi realizada durante uma fiscalização iniciada na quinta-feira (12) pela PF, Marinha do Brasil, Receita Federal e Guarda Portuária

O navio, usado para o transporte de bois chegou da Europa na última quarta-feira (11) e estava aguardando para ser carregado e enviado de volta à Europa.

A PF encontrou os primeiros blocos de cocaína escondidos em um duto de dejetos do navio. Três horas mais tarde, outros tabletes foram achados amarrados na embarcação.

De acordo com a Polícia Federal, ninguém foi preso, mas um inquérito policial foi aberto para apurar a origem e destino da droga e identificar os responsáveis pelo crime.

