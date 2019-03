Polícia Federal queima mais de 3 toneladas de drogas apreendidas

A Polícia Federal incinerou na manhã deste sábado (30) 3,6 toneladas de entorpecentes, apreendidos durante o trabalho de repressão ao tráfico desenvolvido pela Delegacia da PF de Três Lagoas/MS e pela Polícia Rodoviária Federal no ano passado e começo deste ano.

O local da queima do entorpecente não pode ser divulgado por uma questão de segurança. Foram destruídos 1.474,33 quilos de cocaína e 2.119,93 quilos de maconha, totalizando 3.594,26 quilos de entorpecentes.

Neste total, incluem-se os 954 quilos de cocaína apreendidos em Três Lagoas este ano, sendo a segunda maior apreensão do estado do Mato Grosso do Sul até hoje é uma das maiores do Brasil.

