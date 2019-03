Mazzotti destaca combate a corrupÃ§Ã£o ao assumir o comando da PF

Saiba Mais Geral Cleo Mazzotti assume a PF em Mato Grosso do Sul

O delegado Cleo Mazzotti assumiu nesta sexta-feira (22), o comando da superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, em solenidade que reuniu autoridades políticas, militares, amigos e familiares do novo superintendente.

Em seu discurso, o delegado natural de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, destacou o combate a corrupção e crime organizado. “Há uma gama significativa de crimes que são combatidos, toda a gama de atribuições da Polícia Federal é desenvolvida aqui no estado. Continuaremos dando prioridade no combate ao desvio de recurso público e combate a corrupção. As organizações criminosas que atuam no tráfico de entorpecentes e de armas, tráfico de drogas serão atacadas no seu vértice econômico, buscando desarticular a economia das organizações criminosas porque só isso faz com que elas acabem.

Mazzoti quejá compõe a superintendência no estado desde 2015, assume o posto do delegado Luciano Flores, que agora comanda a superintendência no Paraná. O novo chefe da superintendência é pós-graduado em Gestão Pública. Começou a carreira em Foz do Iguaçu, passou por Londrina e Curitibá, até chegar em Campo Grande.

