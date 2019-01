Cleo Mazzotti assume a PF em Mato Grosso do Sul

O delegado Cleo Mazzotti assume a partir desta quinta-feira (31), o comando da Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.

Cleo Mazzotti já respondia interinamente pela função desde a nomeação de Luciano Flores de Lima para comandar a Polícia Federal do Paraná.

Bacharel em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, Mazzotti possui diversos cursos nas áreas operacional e de inteligência. O delegado é pós-graduado em gestão pública.

Trajetória

Entre os anos de 1999 e 2005, foi analista de informações e agente operacional da Agência Brasileira de Inteligência. De 2006 a 2008 atuou como delegado-chefe do núcleo de imigração da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu e no mesmo órgão foi delegado-chefe do núcleo de operações. Em 2010 assumiu a chefia da Delegacia de Polícia Federal de Londrina, cargo que permaneceu até 2013 quando foi para Curitiba assumir a Base Gise.

Em 2015, veio para Mato Grosso do Sul onde atuou até sua nomeação para o comando da PF, como delegado regional de combate ao crime organizado.

