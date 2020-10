Polícia identifica rapaz morto com os pés e mãos amarrados

Na madrugada desta quinta-feira (15), Pablo André Benitez Perez, de 24 anos, assassinado com vários tiros, em Ponta Porã, que fica a 346 km de Campo Grande. O rapaz foi executado na rua Santo Antônio no bairro São Vicente de Paula.

Conforme a polícia, no local do crime, foram encontradas várias cápsulas de balas de três calibres diferentes, sendo de .762, .556 e 9 mm. A vítima foi morta com vários tiros e ainda teve as mãos e pés amarrados.

De acordo com o site Ponta Porã News, a polícia investiga o caso e ainda não se sabe os motivos para a execução. As cápsulas apreendidas irão passar por perícia.

