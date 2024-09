Polícia investiga possível afogamento de funcionário de empresa em Água Clara

Um homem, que não teve a identidade divulgada, está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros após desaparecer nas águas do Rio Verde, em Água Clara. O acionamento das equipes foi feito na madrugada de segunda-feira (9), mas a vítima teria sumido na tarde de domingo (8).

Conforme as informações do site JP News, a vítima trabalhava em um plantio de eucalipto e morava em um alojamento na cidade. Era por volta de 15h de domingo, quando uma testemunha teria sido visto pulando da ponte do trem.

Depois disso, ele não teria mais saído da água e desapareceu. Os amigos esperaram, até que acionaram o socorro. As equipes estão fazendo buscas na área para tentar localizar o corpo do homem.

Para o site, o delegado da delegacia de Polícia Civil de Água Clara, afirmou que realizou diligências no alojamento da empresa e não identificou a ausência de nenhum funcionário. Por conta disso, ele suspeita que o homem possa não ter se afogado, já que apenas uma pessoa disse não ter visto o rapaz sair da água.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

