PolÃ­cia

PolÃ­cia Militar intensifica combate Ã  violÃªncia domÃ©stica em Mato Grosso do Sul

Dia D da OperaÃ§Ã£o ThÃ©mis 2026 une PM e PolÃ­cia Civil em aÃ§Ãµes de fiscalizaÃ§Ã£o e proteÃ§Ã£o Ã s mulheres

04 marÃ§o 2026 - 13h23Luiz Vinicius
Base da Polícia Militar de MSBase da PolÃ­cia Militar de MS   (DivulgaÃ§Ã£o/PMMS)

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realiza nesta quarta-feira (4) o Dia D da Operação Thémis 2026, voltada ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher em todo o estado. A ação é integrada com a Polícia Civil e reforça a presença policial em áreas de maior risco.

A operação, que começou em 25 de fevereiro e vai até 10 de março, mobiliza efetivo e viaturas de todas as unidades da PMMS. As equipes concentram esforços no cumprimento de mandados judiciais, fiscalização de medidas protetivas, verificação de denúncias e no policiamento ostensivo, preventivo e repressivo.

O trabalho envolve o Comando de Policiamento Metropolitano, os grandes comandos da PMMS, e as diretorias de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, Inteligência e Operações, garantindo atuação coordenada em todo o estado.

Além das ações de campo, a PMMS promove palestras, campanhas educativas e atividades de conscientização, fortalecendo a rede de proteção às mulheres e incentivando denúncias por meio dos canais oficiais.

A Operação Thémis recebe esse nome em referência à deusa grega que simboliza a Justiça. Segundo a PMMS, a iniciativa reafirma o compromisso com a proteção das mulheres, a defesa da vida e o enfrentamento à violência doméstica.

