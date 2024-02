Dupla é presa suspeita de executar homem com 13 tiros no Santa Fé em Dourados

Dois dos quatro suspeitos no envolvimento da execução de Eliston Aparecido da Silva, 51 anos, na manhã de sexta-feira (16), no bairro Santa Fé, em Dourados, foram presos em trabalho da Polícia Civil de Dourados e da Polícia Militar de São Paulo.

Conforme a Polícia Civil, após a fuga de Dourados, a dupla teria se escondido entre as cidades de Nova Alvorada e Campo Grande e embarcaram na tentativa de fuga, por volta das 19h em um ônibus com destino à cidade de São Paulo Capital, em assentos distantes para não demonstrar qualquer vínculo.

Igor Franco, 33 anos, e Fábio Arlindo, 23, foram detidos ao desembarcarem no terminal rodoviário Barra Funda, na capital paulista. Os outros suspeitos ainda estão foragidos.

De acordo com as autoridades, a dupla faz parte de facção criminosa e desempenha serviço de execução.

Após captura a equipe SIG de Dourados fez contato com o DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, e solicitou a cooperação para o recambio dos presos, que deverá ser realizado neste domingo (18), após a audiência de custódia que será realizada na cidade de São Paulo.

O crime

Eliston morreu quando estacionava o veículo Fiat Toro ao chegar em casa e foi surpreendido pelos autores em um carro Fox.

Como estava armado, Eliston revidou, contudo foi baleado com 13 tiros. Encaminhado ao hospital, não resistiu.

O Fox foi abandonado nas imediações do extinto Dourados Park Hotel, que fica às margens da rodovia Guaicurus, pouco mais de 1,5 km do local do crime.

