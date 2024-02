Homem é executado quando chegava em casa no bairro Santa Fé

Interceptado por pistoleiros, Eliston Aparecido Pereira, de 51 anos, morreu na manhã de sexta-feira (16) no bairro Santa Fé, em Dourados.

Ele estava em seu veículo Fiat Toro chegando em casa na rua Reinaldo Bianchi, quando foi impedido por pistoleiros que estavam em um carro Fox.

Conforme informações do Dourados Agora, Eliston estava armado e chegou a atirar contra três homens que estariam no Fox.

Mesmo baleado, a vítima chegou a ser socorrida ao hospital, mas não resistiu. Os homens deixaram o local e abandonaram o carro em um local próximo, às margens da avenida Guaicurus,

Eliston morava há pelo menos três meses na residência.

