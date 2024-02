Com passagens pela polícia, executado no Santa Fé foi atingido por 13 tiros

Sarah Chaves, com informações do Dourados Agora

Saiba Mais Polícia Homem é executado quando chegava em casa no bairro Santa Fé

Executado com 13 tiros na noite de ontem (16) no bairro Santa Fé, em Dourados, Eliston Aparecido Pereira da Silva, 51 anos, tinha passagens por assalto, todos praticados em Campo Grande, nas décadas de 1990 e 2000.

Ele chegou a ser condenado a 22 anos de prisão, mas só cumpriu 5 anos em regime semiaberto e ficou foragido até em 2017, quando seus crimes precreveram (Quando o Estado perde o direito de punir). O caso chegou a parar na Justiça e a defesa conseguiu a prescrição.

Natural de Dourados, há pelo menos três meses morava no Santa Fé.

Caso

Eliston Aparecido Pereira da Silva estacionava em casa quando foi surpreendido por três pistoleiros em um Fox na noite de sexta-feira (16).

Eliston chegou a trocar tiros, mas foi baleado e morreu no hospital. Na casa do casal a polícia apreendeu duas pistolas e uma bolsa com munições.

O Fox foi abandonado nas imediações do extinto Dourados Park Hotel, que fica às margens da rodovia Guaicurus, pouco mais de 1,5 km do local do crime. Havia marcas de tiro no veículo. Os bandidos ainda não foram identificados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia Homem é executado quando chegava em casa no bairro Santa Fé

Deixe seu Comentário

Leia Também