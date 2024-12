Polícia prende homem por comprar notebook furtado em Campo Grande

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS – prenderam, nesta desta terça-feira (24), véspera de Natal, um homem acusado de receptação no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

A prisão aconteceu após investigações sobre a possível prática de receptação de produtos furtados. Os policiais descobriram que o suspeito havia adquirido um notebook furtado na cidade de Ribas do Rio Pardo. O homem relatou que comprou o objeto por R$ 1.300,00.

Com base nas informações coletadas, a equipe da GARRAS localizou e prendeu o suspeito, recuperando o notebook. O produto será devolvido ao seu legítimo proprietário. O acusado foi conduzido à delegacia.

