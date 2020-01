Polícia prende homem que participou de assalto a supermercado

Os investigadores da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, com apoio de policiais militares, prenderam nessa quinta-feira (16) mais um suspeito de envolvimento ao roubo à mão armada que aconteceu no início do mês em um mercado da cidade.

No assalto, dois homens invadiram o comércio e em posse de armas de fogo, renderam os funcionários e levaram cerca de R$ 5 mil. Segundo a proprietária do estabelecimento, toda a ação levou aproximadamente três minutos.

Os policiais conseguiram capturar um dos suspeitos em uma fazenda na zona rural de Guia Lopes da Laguna, aproximadamente 30 km do local do crime.

De acordo com a investigação policial, o homem que foi preso teria fornecido as armas utilizadas no crime, levado os assaltantes até o comércio em seu veículo e ajudou no momento da fuga dos criminosos.

As investigações ainda continuam para identificar os outros participantes e prender os devidos culpados.

