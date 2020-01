Vídeo - Ladrão entrega bilhete antes de assalto, "desculpa, tenho filho doente"

Priscilla Porangaba, com informações do Extra

Um homem, não identificado, assaltou uma loja de conveniência em West Oak Lane, na Filadélfia (EUA), e utilizou um bilhete para justificar a ação: o filho estava doente, na última sexta-feira (3).

Segundo a polícia local, o papel entregue pelo assaltante dizia em parte: “Me dê todo o dinheiro. Me desculpe, eu tenho um filho doente. Você tem 15 segundos”.

As autoridades divulgaram um vídeo das câmeras de vigilância que mostra o momento em que o homem entrou no estabelecimento pouco antes do meio-dia e, depois de fingir que ia fazer uma compra, aproximou-se do caixa e entregou-lhe um bilhete.

O funcionário lê e coloca uma quantia desconhecida em uma sacola plástica. O ladrão sai brevemente antes de voltar para o caixa e aparentemente exigir mais dinheiro, que ela coloca na bolsa. Então, o ladrão parece dizer "obrigado" e sai.

A polícia não detalhou quanto dinheiro o homem tirou da loja. Ele também não aparece armado nas imagens. O suspeito foi descrito como magro, com cerca de 1,80 metro e entre 30 e 40 anos. Ele usava bigode, capuz cinza, boné de beisebol, luvas pretas e óculos.

