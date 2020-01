Vídeo - Guindaste tomba e afunda barco em rio

Marya Eduarda Lobo, com informações do G1

Um caminhão guincho, ao tentar colocar um barco dentro do Rio Guaporé, tombou para trás, na terça-feira (7), em Pimenteiras do Oeste – Rondônia. Como consequência, o barco acabou despencando no rio.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver quando o motorista do caminhão cai do veículo. O barco rebocador ficou destruído, já o caminhão teve a parte traseira danificada.

De acordo com a PM a situação foi ocasionada devido a um leve afundamento do solo durante a manobra. Não é a primeira vez que um acidente assim acontece no município.

O condutor do caminhão foi encaminhado a uma unidade hospitalar de Pimenteiras, ficou em observação e já recebeu alta. A polícia revelou que o dono do barco chegou a passar mal e foi levado ao hospital da cidade.

Até a noite, o barco continuou atrelado ao caminhão. O veículo pertence a uma empresa privada de Vilhena, segundo a PM.

