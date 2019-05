Presa quadrilha especializada em roubos de motoristas de aplicativos

Saiba Mais Polícia Quadrilha de traficantes é presa pelo Batalhão de Choque

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), com apoio do Garras e do Batalhão de Choque, da Polícia Militar, realizou a operação “Inside” (palavra que significa dentro), por volta das 5h da manhã desta segunda-feira (6), para cumprir mandados de prisão e busca apreensão contra membros de uma quadrilha especializada em roubos de motoristas de aplicativos.

De acordo com a delegada titular da Defurv, Aline Gonçalves Sinnott Lopes, as investigações começaram em fevereiro, após uma motorista de aplicativo ter sido roubada e mantida em cárcere privado até que seu veículo fosse atravessado na fronteira do Brasil com a Bolívia.

Segundo a delegada, os crimes foram todos articulados por Olívio Gabriel da Silva, que está preso no Presídio de Segurança Máxima. “Este interno planejou os crimes, juntamente com seu comparsa, que é motorista de aplicativo, mas ainda não está preso, recrutaram as mulheres que serviriam de iscas, contrataram os executores dos roubos, os responsáveis por ficar com as vítimas em cárcere privado e motoristas que levariam os veículos até à fronteira do Brasil com a Bolívia”, explica.

Nesta segunda-feira, foram apresentados na Defurv, o mandante dos crimes, Olívio Gabriel Silva, José Claudevan dos Santos, Max Wenderson Rodrigues da Silva, Lorran François de Almeida Nonato, Laisa Daiane do nascimento Silva, Andrey Wynicius Soares Costa Viana e Thaiany Avalhaes de Oliveira.

Até hoje, a quadrilha roubou seis veículos, destes, quatro foram recuperados e dois foram atravessados para a Bolívia. A investigação continua, e em breve a delegacia poderá fazer novas prisões.

