Polícia prende suspeito de matar jovem a tiros em carro em Campo Grande

Saiba Mais Polícia AGORA: Mulher leva seis tiros e morre em posto de saúde do Universitário

Durante o final de semana, em Campo Grande, a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) conseguiu prender um dos suspeitos envolvidos no assassinato de Gabriela de Oliveira Belentani, de 18 anos, vítima de feminicídio no dia 10 de novembro.

Ela foi atingida por pelo menos seis disparos de arma de fogo assim que pegou carona com um homem, na noite daquela sexta-feira. O vidro do veículo, um Fiat Uno, ficou bastante danificado com os tiros efetuados.

Gabriela chegou a ser socorrida pelo próprio motorista, que havia dado carona para ela, até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas diante da gravidade dos ferimentos, ela não resistiu e faleceu.

A prisão de um dos suspeitos teria acontecido após longo investigação após conhecimento do fato. Porém, detalhes do dia e em qual bairro o suspeito foi preso, não foram disponibilizados até o momento.

A Deam, por meio das delegadas Elaine Benicasa e Analu Ferraz, irão repassar mais informações sobre o caso na manhã desta segunda-feira (20), por meio de uma coletiva de imprensa.

Saiba Mais Polícia AGORA: Mulher leva seis tiros e morre em posto de saúde do Universitário

Deixe seu Comentário

Leia Também