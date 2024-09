Polícia prende suspeito de matar rapaz por dívida do 'Jogo do Tigrinho' no Los Angeles

Saiba Mais Polícia Mecânico mata rapaz a facadas por desentendimento no jogo do tigrinho no Jardim Panamá

O mecânico Douglas Mikael Teles de Sousa Gabilani, de 30 anos, foi preso durante a noite deste sábado (14) por uma equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros). Ele é o principal suspeito de ter cometido o assassinato de Eduardo Souza Lima, de 34 anos.

O crime aconteceu na madrugada do dia 23 de agosto, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O motivo para o crime seria a cobrança de uma dívida, relacionada também a um dinheiro do 'Jogo do Tigrinho'.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o Garras contou com apoio da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) para conseguir encontrar o suspeito, escondido em uma residência. A prisão foi possível após um monitoramento do imóvel.

A prisão de Douglas Mikael é temporária, conforme documento expedido 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Na época, conforme descrito no boletim de ocorrência, Eduardo estava em uma residência na companhia de dois amigos, quando o suspeito teria chegado no local e passou a brigar com Eduardo.

As testemunhas relataram que em determinado momento, o agressor sacou uma faca e desferiu golpes nas costas da vítima. Ferido, o rapaz caiu e o mecânico fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. As testemunhas afirmaram ainda que a briga aconteceu por conta de um desentendimento relacionado ao jogo do tigrinho.

