Polícia procura por envolvidos em latrocínio de adolescente em Bela Vista

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul divulgou, nesta quinta-feira (26), o nome dos criminosos envolvidos no roubo de duas caminhonetes que resultou na morte do adolescente Gustavo Centurião Valhovera de Almeida, de 15 anos, no dia 18 deste mês em Bela Vista, na região da fronteira.

Se tratam de Josimar Zamúrio, de 36 anos, e Jean Carlos Vilalba Risaldi, de 24. No dia 18 de dezembro, a dupla, utilizando máscaras e armados, invadiram a residência onde o adolescente estava em churrasco com os amigos e roubaram duas caminhonetes.

Na saída do local, os criminosos dispararam contra o imóvel, com um dos tiros atingindo Gustavo. Ele chegou a ser resgatado até uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Uma das caminhonetes, uma Toyota Hilux, chegou a ser localizada em solo paraguaio pelas autoridades locais, abandonada perto do cemitério da cidade paraguaia de Bella Vista do Norte, cidade fronteiriça com o município sul-mato-grossense onde o crime aconteceu.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Josimar ou Jean Carlos pode ser repassada para a Delegacia de Bela Vista através do telefone (67) 3439-1279.

