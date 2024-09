Polícia procura por jovem que tentou matar homem queimado no Monte Castelo

Bruno Estevão de Oliveira, conhecido como ‘Gago’ de 24 anos, está sendo procurado por tentar matar um homem, de 41 anos, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, no dia 12 de maio deste ano.

Conforme as informações policiais, durante as investigações sobre a ocorrência, a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa) identificou seis pessoas como autores do crime. Deste total, quatro são adultos e três estão presos, sendo jovens de 20, 25 e 32 anos.

Os outros envolvidos são dois adolescentes, de 17 anos. Por ainda serem menores de idade, o inquérito corre pela DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude).

O caso – as autoridades apuraram que a vítima havia perseguido um dos autores na noite anterior ao crime, quando este estava carregando dois televisores na rua de sua casa. Buscando evitar ser acusado de receptador, o homem correu atrás do autor, que fugiu e deixou os objetos para trás.

A vítima recolheu os aparelhos e deixou com uma vizinha para tentar encontrar o proprietário. Ocorre que no dia seguinte o homem que estava com os televisores, acompanhado de outros três adultos e dois adolescentes, foram até a casa da vítima, o agrediram, deixando-o caído no interior do imóvel e atearam fogo ao sair.

A vítima só não morreu porque vizinhos conseguiram entrar antes de as chamas o atingirem. Ele foi levado até uma unidade de saúde, onde ficou internado vários dias.

Foragido desde o dia do crime – Bruno está sendo procurado, por isso a Polícia Civil pede para que quem tenha notícias ou informações a respeito do seu paradeiro, que entre em contato através do telefone (67) 99217-1527.

