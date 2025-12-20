Menu
Polícia

Policial militar achou que briga de casal era roubo e matou paraguaio a tiros em Ponta Porã

A vítima morreu ainda no local da confusão; o caso vai ser investigado pelas autoridades locais

20 dezembro 2025 - 11h51Brenda Assis

O homem que morreu ao ser baleado na tarde de ontem (19) em Ponta Porã era o paraguaio Silver Ayala, de 33 anos. O caso aconteceu na Vila Áurea após ele ser baleado por um policial militar de folga.

Segundo informações da Polícia Militar, o policial passava pelo local quando viu um casal discutindo. Ele interpretou a situação como uma tentativa de roubo contra a mulher e decidiu intervir. Durante a ação, disparou contra Silver, que foi atingido e morreu ainda no local, na calçada de um lava-jato.

A perícia esteve no local e recolheu a arma utilizada no disparo. O policial seguiu para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

A PM informou que o caso será investigado por meio de um procedimento interno conduzido pelo comando do 4º Batalhão, a fim de apurar a conduta do servidor.

