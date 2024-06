Policial morto estaria envolvido em esquema de tráfico e roubo junto com o sargento

Foi identificado como Cabo Almir o policial militar morto em confronto com o Batalhão de Choque. Lotado no 10° Batalhão de Campo Grande, ele estaria envolvido em um esquema de tráfico de drogas e roubo na Capital. O confronto aconteceu na tarde desta sexta-feira (21), na Vila Bordon.

O sargento preso, identificado apenas como Santos, era lotado no mesmo batalhão do cabo. Ele também era integrante da organização criminosa. Segundo nota da Polícia Militar, ele será enviado para o Presídio Militar Estadual.

Ainda segundo o texto, "todos os procedimentos legais foram tomados, as providências de Polícia Judiciária Militar foram realizadas". Junto com os criminosos foram aprendidas duas armas de fogo e uma grande quantidade de drogas.

A Polícia Militar destacou ainda que os militares envolvidos no crime não estavam em serviço. A conduta dos dois será investigada por meio de um Inquérito Policial Militar.

Dois mortos - Além do cabo da PM, um homem ainda não identificado morreu depois de ser baleado durante confronto com o Choque.

A troca de tiros aconteceu Rua Cláudio Augusto com Rua Caio Graco, na Vila Bordon (segundo o Google Maps).

O JD1 Notícias segue apurando os fatos do confronto. Hoje, enquanto o Choque fazia investigação sobre o caso, tentou abordar um veículo quando o confronto aconteceu. O outro baleado e morto durante a troca de tiros, não teria ligação com a Polícia Militar, sendo tratado apenas como um desconhecido.

Os dois baleados foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica, morrendo logo após dar entrada na unidade de saúde.

Equipes do Choque, da PM, da Polícia Civil e da Perícia, estão no local onde o confronto aconteceu, fazendo as apurações sobre o caso.

