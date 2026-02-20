Policial penal usava função e viatura para 'frete seguro' de drogas em MS

Policial penal de Mato Grosso do Sul foi preso durante uma operação nesta quinta-feira, dia 19, desencadeada pela Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Estado.

O servidor público foi alvo, pois usava a função e a viatura da corporação para garantir o transporte de drogas a mando da organização criminosa. Para a polícia, esse ato se caracterizou como 'frete seguro'.

Com o veículo institucional, isso era uma forma de reduzir o risco de fiscalização e garantir maior probabilidade de êxito no deslocamento da carga ilícita entre os municípios, segundo a Polícia Civil.

As apurações indicam que a estrutura estatal era empregada como instrumento de facilitação da logística criminosa, conferindo aparência de legalidade ao transporte da droga e dificultando eventuais abordagens policiais.

A investigação foi coordenada pela DENAR e contou com o apoio da Polícia Penal, por intermédio da Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário (GISP), que atuou no compartilhamento de informações estratégicas ao longo dos trabalhos investigativos.

Na operação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, nas cidades de Campo Grande e Corumbá, com apoio operacional do GARRAS, da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e da Delegacia de Polícia de Ladário.

As medidas judiciais envolvendo o policial penal foram acompanhadas pela Corregedoria da Polícia Penal, assegurando a regularidade, fiscalização e transparência dos atos praticados.

