Menu
Menu Busca sexta, 20 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Fev26
Polícia

Policial penal usava função e viatura para 'frete seguro' de drogas em MS

Ele foi alvo de operação que desarticulou uma organização criminosa

20 fevereiro 2026 - 08h23Luiz Vinicius
Operação foi deflagrada pela DenarOperação foi deflagrada pela Denar   (Divulgação/PCMS)

Policial penal de Mato Grosso do Sul foi preso durante uma operação nesta quinta-feira, dia 19, desencadeada pela Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Estado.

O servidor público foi alvo, pois usava a função e a viatura da corporação para garantir o transporte de drogas a mando da organização criminosa. Para a polícia, esse ato se caracterizou como 'frete seguro'.

Com o veículo institucional, isso era uma forma de reduzir o risco de fiscalização e garantir maior probabilidade de êxito no deslocamento da carga ilícita entre os municípios, segundo a Polícia Civil.

As apurações indicam que a estrutura estatal era empregada como instrumento de facilitação da logística criminosa, conferindo aparência de legalidade ao transporte da droga e dificultando eventuais abordagens policiais.

A investigação foi coordenada pela DENAR e contou com o apoio da Polícia Penal, por intermédio da Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário (GISP), que atuou no compartilhamento de informações estratégicas ao longo dos trabalhos investigativos.

Na operação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, nas cidades de Campo Grande e Corumbá, com apoio operacional do GARRAS, da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e da Delegacia de Polícia de Ladário.

As medidas judiciais envolvendo o policial penal foram acompanhadas pela Corregedoria da Polícia Penal, assegurando a regularidade, fiscalização e transparência dos atos praticados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Sejusp
Polícia
Governo do Estado publica editais para formação e promoção de militares
Indivíduo foi detido pelo Gemop
Polícia
GCM prende foragido e de quebra apreende moto irregular em Campo Grande
Bombeiros na frente do Hospital Regional, onde a vítima foi entregue
Polícia
Homem é esfaqueado e agressor corre para delegacia para avisar legitima defesa em MS
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher joga garrafa de café contra policiais após ameaçar matar marido no Centenário
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem ameaça bombeiros após agredir companheira e é detido em Chapadão do Sul
Mulher bate no marido após achar conversas com outra no celular dele em Campo Grande
Polícia
Mulher bate no marido após achar conversas com outra no celular dele em Campo Grande
Reunião aconteceu durante essa semana
Polícia
Governo de MS publica promoções de PMs e bombeiros com efeitos retroativos a dezembro
VÍDEO: Policial militar é investigado por chutar jovem durante Carnaval de Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Policial militar é investigado por chutar jovem durante Carnaval de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Morador do Lageado é esfaqueado ao reagir a assalto; ladrão foi preso em flagrante
O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira
Polícia
Homem briga com esposa e furta caminhonete de oficina onde trabalhava em Caarapó

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026