População caça jovem que estuprou criança de 2 anos no Canguru

Circula nas redes sociais, uma foto de um jovem, de 21 anos, suspeito de ter estuprado e espancado uma criança, de 2 anos, no último final de semana, no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande. Moradores teriam se revoltado com o caso e montado uma "força-tarefa" na busca.

Na foto está a seguinte legenda: "Gente, esse moleque está sendo procurado no bairro Canguru. Ele abusou e espancou uma menininha de 2 anos".

A publicação ainda explica que quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro é para ligar imediatamente para a Polícia Civil ou Militar. O texto diz que o jovem torturou e estuprou a menina, que seria filha da namorada dele.

A mãe é uma jovem, de 20 anos, que teria denunciado o caso diretamente à Polícia Civil.

O caso está sendo investigado pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

