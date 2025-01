Prefeita de Bataguassu assume com secretarias 100% femininas

Assumiu nesta quarta-feira (1º), na Câmara Municipal de Bataguassu, a prefeita eleita do município, Wanderléia Caravina (PSDB), eleita com 11.025 votos, que faz história ao se tornar a primeira mulher eleita para o executivo da cidade e ao nomear secretariado completamente formado por mulheres.

Eleita com 75,81% dos votos válidos, a vitória consolida a representação feminina na política local.

O feito, de nomear um secretariado composto exclusivamente por mulheres, é um feito exclusivo não só na política do município e do Estado, como na política brasileira como uma toda.

“Esta conquista é um reflexo da confiança que a população deposita em uma gestão mais inclusiva e representativa. Juntas e juntos, vamos trabalhar para transformar Bataguassu em um exemplo de desenvolvimento sustentável e equidade social”, disse a nova prefeita.

Wanderléia também ressaltou a importância da representatividade feminina na política. “Ver uma mulher liderando nosso município é inspirador e abre portas para futuras gerações de mulheres que desejam participar ativamente da política. A diversidade na gestão pública enriquece as decisões e garante que as necessidades de toda a população sejam atendidas de maneira mais abrangente”, enfatizou.

Confira as nomeadas para as secretarias municipais de Bataguassu:

Administração e Finanças: Rosemeire Guirado

Saúde: Aline Cauneto

Educação e Cultura: Nilza Primo

Infraestrutura: Eliane Souza

Assistência Social: Thais Thomazini

Meio Ambiente e Agricultura: Ana Laura Pereira Martins

Turismo e Desenvolvimento Econômico: Maria Elenir da Silva

Esporte e Lazer: Dayane Vidotto

