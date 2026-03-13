Presídio feminino de Ponta Porã passa por reformas e amplia projetos de ressocialização

Reformas estruturais e a ampliação de projetos educativos e culturais têm promovido melhorias nas condições de custódia e nas oportunidades de ressocialização de mulheres privadas de liberdade no Estabelecimento Penal Feminino de Ponta Porã. As ações buscam fortalecer a segurança, a dignidade e o desenvolvimento pessoal das internas.

Entre as intervenções realizadas na unidade estão a revitalização de alas internas, reparos em celas e espaços de convivência, pintura e manutenção das áreas comuns e reorganização de setores administrativos. Também foram executados serviços como limpeza geral com retirada de entulhos, pintura da fachada, portões e calçadas, além de reformas em alojamentos e ambientes de trabalho.

Um dos destaques foi a construção de um alojamento destinado a mulheres gestantes e lactantes, garantindo melhores condições de acolhimento e permitindo que mães permaneçam com seus bebês durante o período previsto em lei. A unidade também passou por melhorias na infraestrutura, como reforma de banheiros, troca da bomba d’água, instalação de nova cadeira odontológica e adequações em salas administrativas, de saúde e de cursos.

Além das melhorias físicas, o presídio desenvolve ações voltadas à saúde, assistência e reinserção social das internas, com apoio de profissionais do município e parcerias com instituições religiosas e organizações da sociedade civil. Entre as atividades estão palestras, oficinas de artesanato, cursos de inteligência emocional, terapia ocupacional e projetos culturais, como sessões de cinema, coral e dança.

Segundo a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), as iniciativas fazem parte de um trabalho contínuo para aprimorar a estrutura da unidade e fortalecer políticas de ressocialização. As ações também receberam reconhecimento institucional, com elogio formal da Defensoria Pública da União após inspeção realizada no local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também