Preso por tráfico, brasileiro apanha de colegas de cela em presídio no Paraguai

Um brasileiro, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferido após ser espancado por colegas de cela. Ele está preso na Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero.

Conforme as informações do site Ponta Porã News, o brasileiro vinha sofrendo ameaças há algum tempo, mas nenhuma providência teria sido tomada pela administração do presídio.

A defensora pública, que acompanha o caso do brasileiro, Gladys Escobar, chegou a pedir explicações para a administração da penitenciária sobre as agressões sofridas pelo seu cliente. O homem está cumprindo pena por tráfico.

Por conta das agressões, o detento teve ferimentos graves nos órgãos genitais, nos olhos e nos braços.

O Ministério Público do Paraguai acredita que a confusão teria sido motivada por conta de uma dívida, que a vítima tinha com colegas de cela. O caso é investigado pela Polícia Nacional.

