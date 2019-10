Presos da PED mantinham roteador de internet e "sky gato" nas celas

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Os agentes da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizaram na quinta-feira (17) um pente-fino na Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Na ação foram encontrados nas celas, drogas, armas artesanais, celulares, cachaça, modem, roteador de internet 4G, e até o conversor pirata de sinal de TV por assinatura popularmente conhecido como “sky gato”.

Operação foi realizada no lado B do Raio II, com apoio de policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul(PM/MS) de Campo Grande.

A lista de apreensões resultante desse pente-fino indica que a comunicação com o mundo externo não chega a ser um problema para alguns presos da PED. Além das drogas, também havia cachaça, balança de precisão, e armas artesanais, algumas feitas com serras, outras com barras de proteção retiradas das grades das celas.

A Agepen informou que o pente-fino era preventivo, cumprindo cronograma de segurança. Apesar da justificativa, no final de semana passado agentes receberam informações sobre um possível plano de fuga no local, que teria se intensificado após o feriado do dia das crianças. Porém, a Agência nega que a vistoria tenha sido programada após as denúncias.

O maior presídio de segurança máxima de Mato Grosso do Sul, que abriga 2,7 mil presos atualmente, tinha mais ilícitos, segundo as autoridades ouvidas pela reportagem.

